Speranza e i tempi di somministrazione «Per l’estate vaccinati tutti gli italiani che vorranno» (Di domenica 7 marzo 2021) «Alla fine del secondo trimestre dell’anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata e entro l’estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 marzo 2021) «Alla fine del secondo trimestre dell’anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata e entroconto chegliche lopotranno essere». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto

Advertising

JGiusi : @La_manina__ Ah, bei tempi quelli dell'eskimo, ma la sottile differenza sta nella musica C'era Joan Baez e Bob Dyla… - Michele2125 : RT @Lucrezi97533276: Pace - fraternità e speranza, sono queste le tre parole chiave di Francesco . Il viaggio di @Pontifex_it in Iraq è gi… - omgiian : @Spectra_anna @max_the_wicked la chiesa e la religione cristiana sono cose in cui non mi rispecchio affatto, ma son… - truuudetective : RT @Adrian_in_it: La palese impreparazione del Ministro #Speranza. La laurea in Scienze politiche è troppo poco per fare il ministro della… - ofiucus : RT @Lucrezi97533276: Pace - fraternità e speranza, sono queste le tre parole chiave di Francesco . Il viaggio di @Pontifex_it in Iraq è gi… -