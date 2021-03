Speranza: domani circolare per ok Astrazeneca a over-65. Da aprile in arrivo 50 milioni di dosi (Di domenica 7 marzo 2021) Il ministro della Salute: entro il secondo trimestre contiamo di vaccinare la metà degli italiani. Poi: "Pronti a collaborare con Russia se per Sputnik c'è ok Ema ed Aifa" Leggi su rainews (Di domenica 7 marzo 2021) Il ministro della Salute: entro il secondo trimestre contiamo di vaccinare la metà degli italiani. Poi: "Pronti a collaborare con Russia se per Sputnik c'è ok Ema ed Aifa"

Agenzia_Ansa : Speranza assicura che entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Il vaccino Astrazneca anche… - romeoagresti : I punti chiave della conferenza di #Pirlo pre #JuveLazio ?? Qualche speranza per #Arthur in vista del Porto c’è… - antoguerrera : Dai, ce l'ha fatta anche l'Italia (dopo Francia e Germania, ovviamente). Meglio tardi che mai. ?? ++ Speranza, doma… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Speranza assicura che entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Il vaccino Astrazneca anche agli… - CarieriF : RT @serebellardinel: Anche #vaccino #AstraZeneca sarà utilizzato per immunizzare over 65!#Speranza domani, dopo verifiche autorità sanitar… -