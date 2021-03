Speranza autorizza il vaccino AstraZeneca per gli over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) Roberto Speranza dichiara che “il vaccino AstraZeneca è utilizzabile anche per gli over 65”. Si apre quindi la possibilità di far vaccinare altre generazioni con il vaccino anglo-svedese. Il Ministro della Salute continua “domani o massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione. Non c’è dubbio, questo ci aiuta: un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in maniera specifica e soprattutto di prenderci cura delle persone più fragili”. “Avevamo un vaccino utilizzabile solo sotto i 65 anni, abbiamo dovuto darlo solo ad alcune categorie: siamo partiti dal personale delle scuole, dalle forze dell’ordine e da alcuni servizi pubblici fondamentali. Senza la limitazione legata all’età, riprenderemo a ‘coprire’ le generazioni che rischiano di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021) Robertodichiara che “ilè utilizzabile anche per gli65”. Si apre quindi la possibilità di far vaccinare altre generazioni con ilanglo-svedese. Il Ministro della Salute continua “domani o massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione. Non c’è dubbio, questo ci aiuta: un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in maniera specifica e soprattutto di prenderci cura delle persone più fragili”. “Avevamo unutilizzabile solo sotto i 65 anni, abbiamo dovuto darlo solo ad alcune categorie: siamo partiti dal personale delle scuole, dalle forze dell’ordine e da alcuni servizi pubblici fondamentali. Senza la limitazione legata all’età, riprenderemo a ‘coprire’ le generazioni che rischiano di ...

Advertising

anglsnsn : @RobertoBurioni @RobertoBurioni adesso Speranza per colmare i ritardi sulla campagna vaccinale, autorizza il vaccin… - bisagnino : Speranza autorizza AstraZeneca per gli over 65, ma in Austria si indaga su una morte sospetta - vito65_ono : RT @SecolodItalia1: Speranza autorizza AstraZeneca per gli over 65, ma in Austria si indaga su una morte sospetta - aspettaaspetta : RT @SecolodItalia1: Speranza autorizza AstraZeneca per gli over 65, ma in Austria si indaga su una morte sospetta - giotim2 : RT @SecolodItalia1: Speranza autorizza AstraZeneca per gli over 65, ma in Austria si indaga su una morte sospetta -