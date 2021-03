Speciale TG5, la Santa Messa di Papa Francesco in Iraq oggi su Canale 5 (Di domenica 7 marzo 2021) oggi su Canale 5, uno Speciale del Tg5 su Papa Francesco in Iraq, con la diretta della Santa Messa in Iraq. Ecco i dettagli. oggi, domenica 7 marzo 2021, andrà in onda in onda un nuovo Speciale del TG5 dedicato a Papa Francesco, in particolare al suo viaggio di questi giorni in Iraq, considerato storico per dimostrare unione tra le diverse religioni monoteiste del mondo. Lo Speciale andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00, subito dopo la conclusione di L’Arca di Noe. In occasione dello storico viaggio in Iraq, Canale 5 trasmetterà in diretta da Erbil la ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 7 marzo 2021)su5, unodel Tg5 suin, con la diretta dellain. Ecco i dettagli., domenica 7 marzo 2021, andrà in onda in onda un nuovodel TG5 dedicato a, in particolare al suo viaggio di questi giorni in, considerato storico per dimostrare unione tra le diverse religioni monoteiste del mondo. Loandrà in ondasu5 alle 14:00, subito dopo la conclusione di L’Arca di Noe. In occasione dello storico viaggio in5 trasmetterà in diretta da Erbil la ...

