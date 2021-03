Sostenibilità, in Italia si fatica a trovare soluzioni per le grandi città: il caso Roma è eclatante (Di domenica 7 marzo 2021) Poche settimane fa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in occasione del webinar “Urban Future with a Purpose” ha ricordato che l’idea alla base del Green Deal europeo – l’insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050 – è quella di ripensare il nostro modello di crescita (sempre che il termine “crescita” sia ancora quello più appropriato da utilizzare). E, inoltre, rendersi finalmente conto che, solo per fare un esempio per quanto riguarda il tema dei rifiuti, potremmo eliminare tutta la plastica monouso soltanto volendolo veramente. Certamente siamo diventati più consapevoli dell’impatto dei nostri rifiuti sull’ambiente e il concetto di plastica monouso inizia ad assumere quella accezione negativa che merita. Il problema è la lentezza con la quale si va ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Poche settimane fa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in occasione del webinar “Urban Future with a Purpose” ha ricordato che l’idea alla base del Green Deal europeo – l’insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050 – è quella di ripensare il nostro modello di crescita (sempre che il termine “crescita” sia ancora quello più appropriato da utilizzare). E, inoltre, rendersi finalmente conto che, solo per fare un esempio per quanto riguarda il tema dei rifiuti, potremmo eliminare tutta la plastica monouso soltanto volendolo veramente. Certamente siamo diventati più consapevoli dell’impatto dei nostri rifiuti sull’ambiente e il concetto di plastica monouso inizia ad assumere quella accezione negativa che merita. Il problema è la lentezza con la quale si va ...

