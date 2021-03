Sorpresa televoto in finale a Sanremo 2021, Maneskin doppiano Fedez/Michielin: l’inelegante effetto Ferragni non basta (Di domenica 7 marzo 2021) Non sono bastati i 23 milioni di followers di Chiara Ferragni e il suo martellante invito a votare il marito per condizionare il televoto in finale a Sanremo 2021 portando Francesca Michielin e Fedez alla vittoria: a Sorpresa, i Maneskin hanno vinto non per il favore di Giuria Demoscopica e Sala stampa ma proprio per quello del pubblico da casa, addirittura doppiando il duo nelle preferenze espresse col televoto, come dimostrano i dati dell’ultima sessione di voto della quinta serata- Il televoto in finale a Sanremo 2021 ha premiato la band pop-rock romana che ora andrà a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2021 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Non sonoti i 23 milioni di followers di Chiarae il suo martellante invito a votare il marito per condizionare ilinportando Francescaalla vittoria: a, ihanno vinto non per il favore di Giuria Demoscopica e Sala stampa ma proprio per quello del pubblico da casa, addirittura doppiando il duo nelle preferenze espresse col, come dimostrano i dati dell’ultima sessione di voto della quinta serata- Ilinha premiato la band pop-rock romana che ora andrà a rappresentare l’Italia all’Eurovision...

tsunamidieci : RT @xSha97: Non tutti che commentano pensando che lei sia sorpresa del televoto come se non glielo aveste detto per tre giorni di fila su C… - xSha97 : Non tutti che commentano pensando che lei sia sorpresa del televoto come se non glielo aveste detto per tre giorni di fila su Clubhouse - LauraFRomagnosi : @IlPaoloGiordano Dopo Fai Rumore ci stava Zitti e Buoni ?? non è una sorpresa per chi segue sempre Sanremo, loro han… - vtpennylane : Mi sono svegliata e hanno vinto i Maneskin!!!!!!! Il televoto ha fatto un ribaltone...mi piacciono i finali a sorpresa, approvooo! - OsservatorioLor : Al televoto dovrebbero essere più forti Michielin e Fedez. Ma la sorpresa potrebbe essere Maneskin. Ermal Meta 3°. #Sanremo2021 #Sanremo21 -