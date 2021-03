Sono 20.765 i nuovi casi e 207 i morti. Il tasso di positività sale al 7,6% (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - I nuovi casi del 7 marzo Sono 20.765 (ieri 23.641), con 271.336 tamponi, circa 85 mila in meno del 6 marzo. Il tasso di positività sale al 7,6% (il giorno prima era al 6,6%). I decessi Sono 207 (il giorno prima erano 307), per un totale di 99.785 che ormai sfiora le centomila vittime da inizio epidemia. E prosegue anche la salita dei ricoveri: le terapie intensive Sono 34 in più (il 6 marzo era +46), con 161 ingressi del giorno. Mentre i ricoveri ordinari crescono di 443 unità (il 6 marzo era +327), 21.144 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+4.397), seguita da Emilia Romagna (+3.056), Campania (+2.560), Piemonte (+1.543) e Lazio (+1.399). I guariti ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - Idel 7 marzo20.765 (ieri 23.641), con 271.336 tamponi, circa 85 mila in meno del 6 marzo. Ildi positivitàal 7,6% (il giorno prima era al 6,6%). I decessi207 (il giorno prima erano 307), per un totale di 99.785 che ormai sfiora le centomila vittime da inizio epidemia. E prosegue anche la salita dei ricoveri: le terapie intensive34 in più (il 6 marzo era +46), con 161 ingressi del giorno. Mentre i ricoveri ordinari crescono di 443 unità (il 6 marzo era +327), 21.144 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con piùè sempre la Lombardia (+4.397), seguita da Emilia Romagna (+3.056), Campania (+2.560), Piemonte (+1.543) e Lazio (+1.399). I guariti ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 20.765 i test positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in #Italia. Ieri i contagi sono stati 23.641. Son… - sulsitodisimone : Sono 20.765 i nuovi casi e 207 i morti. Il tasso di positività sale al 7,6% - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 207 le vittime, secondo i dati del… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Sono 20.765 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Da ieri sono stati registrati altri 207 morti. Nelle ultime 24 ore… - TatinaRed : RT @rtl1025: ?? Sono 20.765 i test positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in #Italia. Ieri i contagi sono stati 23.641. Sono invece 20… -