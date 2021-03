Sky: “Il Sassuolo ha lasciato il segno, il Napoli avverte la responsabilità della partita” (Di domenica 7 marzo 2021) Nel prepartita di Napoli-Bologna l’inviato di Sky al Maradona, Massimo Ugolini, ha fatto un quadro dell’aria che si respira nel Napoli a pochi minuti dall’inizio del match. “Sono stati giorni di riflessioni e tante parole e lavoro duro. Quello che è successo contro il Sassuolo ha lasciato il segno. Insigne e Ghoulam hanno cercato di dare la scossa al gruppo che fa fatica a ritrovarsi. A bordocampo Gattuso si è fermato a lungo a parlare co Mihajlovic e Bigon. Si respira l’atmosfera di una partita che può spostare molto la stagione del Napoli. Si avverte il senso della responsabilità a maggior ragione dopo che due senatori hanno ribadito al gruppo la necessità di assumersi più ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Nel predi-Bologna l’inviato di Sky al Maradona, Massimo Ugolini, ha fatto un quadro dell’aria che si respira nela pochi minuti dall’inizio del match. “Sono stati giorni di riflessioni e tante parole e lavoro duro. Quello che è successo contro ilhail. Insigne e Ghoulam hanno cercato di dare la scossa al gruppo che fa fatica a ritrovarsi. A bordocampo Gattuso si è fermato a lungo a parlare co Mihajlovic e Bigon. Si respira l’atmosfera di unache può spostare molto la stagione del. Siil sensoa maggior ragione dopo che due senatori hanno ribadito al gruppo la necessità di assumersi più ...

