Si spacca la Serie A dopo lettera di 7 club: “No ai fondi e assegnare subito i diritti tv” (Di domenica 7 marzo 2021) Sette società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, all'ad Luigi De Siervo e agli altri tredici club della massima Serie. Nella missiva si ribadisce la propria contrarierà all'operazione coi fondi e sottolineando "la necessità di procedere senza indugio all'assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio nazionale e per quello internazionale", con la minaccia di "legittime pretese risarcitorie" nei confronti di chi dovesse tenere "condotte ostruzionistiche". Lo riporta Raisport.rai.it. E' chiaro che si vuole dare l'ok all'offerta di Dazn.caption id="attachment 981683" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Sette società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) hanno scritto unaindirizzata al presidente della LegaA, Paolo Dal Pino, all'ad Luigi De Siervo e agli altri tredicidella massima. Nella missiva si ribadisce la propria contrarierà all'operazione coie sottolineando "la necessità di procedere senza indugio all'assegnazione deiaudiovisivi per il territorio nazionale e per quello internazionale", con la minaccia di "legittime pretese risarcitorie" nei confronti di chi dovesse tenere "condotte ostruzionistiche". Lo riporta Raisport.rai.it. E' chiaro che si vuole dare l'ok all'offerta di Dazn.caption id="attachment 981683" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Si spacca la Serie A dopo lettera di 7 club: 'No ai fondi e assegnare subito i diritti tv' - - giuxgoldenn : se guardo i bts di una serie tv che nemmeno ho finito beh, vuol dire solo una cosa: PORCA LA MISERIA LA SERIE SPACC… - JohnDaviesTS : Dispiace tantissimo per Monir...Mai stato all'altezza della finale ma ha intuizione e umiltà...ma adesso pensiamo a… - Texta95_ : @TheTitangate Madonna cara, Patamon...da piccino mi stava troppo sul cazzo ?? Molto meglio nella seconda serie dove… - giugnolo98 : @DenisVasile5 @KingLebronKobe1 @JulzOa @MarcoKappa11 @RafaeLeao7 Si ma merita panchina fissa finché non spacca i cu… -