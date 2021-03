Short track, staffetta maschile sul podio nei Mondiali a Dordrecht: bronzo per gli azzurri, squalificata la Russia (Di domenica 7 marzo 2021) Ultima gara in questi Mondiali 2021 di Short track sul ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi) e nuova medaglia per l’Italia. La Nazionale azzurra infatti, dopo aver conquistato i bronzi di Arianna Fontana nell’allround, di Pietro Sighel nei 1000 metri e della prova a squadra femminile, ha ottenuto un nuovo podio nella gara riservata alle staffette maschili. Yuri Confortola, Pietro Sighel, Tomasso Dotti e Luca Spechenhauser hanno regalato quest’ulteriore soddisfazione al Bel Paese e, come da tradizione, quest’ultima gara è stata condizionata da un’altalena di emozioni. Gli azzurri, infatti, in fase di cambio sono stati danneggiati dai russi: Sighel, pur cercando di rimanere in piedi, è finito per scivolare sul ghiaccio. Una condotta scorretta ravvisata poi al termine della prova dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Ultima gara in questi2021 disul ghiaccio di(Paesi Bassi) e nuova medaglia per l’Italia. La Nazionale azzurra infatti, dopo aver conquistato i bronzi di Arianna Fontana nell’allround, di Pietro Sighel nei 1000 metri e della prova a squadra femminile, ha ottenuto un nuovonella gara riservata alle staffette maschili. Yuri Confortola, Pietro Sighel, Tomasso Dotti e Luca Spechenhauser hanno regalato quest’ulteriore soddisfazione al Bel Paese e, come da tradizione, quest’ultima gara è stata condizionata da un’altalena di emozioni. Gli, infatti, in fase di cambio sono stati danneggiati dai russi: Sighel, pur cercando di rimanere in piedi, è finito per scivolare sul ghiaccio. Una condotta scorretta ravvisata poi al termine della prova dalla ...

