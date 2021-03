Short track, pioggia di bronzi per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali 2021 a Dordrecht (Di domenica 7 marzo 2021) Cala il sipario sui Mondiali 2021 di Short track 2021. Sul ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi) l’Italia ha motivi di che sorridere, avendo arricchito decisamente il proprio bottino di medaglie. In questo day-3 iridato, Pietro Sighel si è voluto togliere un’ulteriore soddisfazione. Dopo il terzo posto nei 500 metri, l’azzurrino ha ottenuto il bronzo nei 1000 metri vinti dall’ungherese Shaolin Sandor Liu (1’25?901) a precedere il fratello Shaoang (1’26?000) e appunto Sighel (1’26?083), bravissimo nelle ultime fasi a superare il francese Sebastien Lepape (1’26?33) e a conquistare la top-3. Sfogliando il libro di storia, per trovare un pattinatore nostrano in grado di vincere due medaglie iridate bisogna andare al 2002 e a Fabio Carta (secondo nei 500 metri e terzo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Cala il sipario suidi. Sul ghiaccio di(Paesi Bassi)ha motivi di che sorridere, avendo arricchito decisamente il proprio bottino di medaglie. In questo day-3 iridato, Pietro Sighel si è voluto togliere un’ulteriore soddisfazione. Dopo il terzo posto nei 500 metri, l’azzurrino ha ottenuto il bronzo nei 1000 metri vinti dall’ungherese Shaolin Sandor Liu (1’25?901) a precedere il fratello Shaoang (1’26?000) e appunto Sighel (1’26?083), bravissimo nelle ultime fasi a superare il francese Sebastien Lepape (1’26?33) e a conquistare la top-3. Sfogliando il libro di storia, per trovare un pattinatore nostrano in grado di vincere due medaglie iridate bisogna andare al 2002 e a Fabio Carta (secondo nei 500 metri e terzo ...

