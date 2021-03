Short track, la staffetta femminile italiana si tinge di bronzo ai Mondiali di Dordrecht! (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo i bronzi di Arianna Fontana nell’allround e di Pietro Sighel nei 1000 metri, è la staffetta femminile italiana a conquistare un nuovo podio in questi Mondiali 2021 di Short track a Dordrecht (Paesi Bassi). Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel e Martina Valcepina si sono messe al collo la medaglia di bronzo al termine di una prova assai convulsa. La campionessa olimpica dei 500 metri, infatti, nelle prime fasi è scivolata sul ghiaccio orange e questo ha fatto precipitare indietro le azzurre. Per fortuna della selezione del Bel Paese, anche la Russia è incappata in un errore simile e in uno sprint convulso le nostre portacolori sono riuscite a spuntarla chiudendo con il crono di 4’17?631, a precedere la compagine russa (4’18?007). Vittoria dei Paesi Bassi e ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo i bronzi di Arianna Fontana nell’allround e di Pietro Sighel nei 1000 metri, è laa conquistare un nuovo podio in questi2021 dia Dordrecht (Paesi Bassi). Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel e Martina Valcepina si sono messe al collo la medaglia dial termine di una prova assai convulsa. La campionessa olimpica dei 500 metri, infatti, nelle prime fasi è scivolata sul ghiaccio orange e questo ha fatto precipitare indietro le azzurre. Per fortuna della selezione del Bel Paese, anche la Russia è incappata in un errore simile e in uno sprint convulso le nostre portacolori sono riuscite a spuntarla chiudendo con il crono di 4’17?631, a precedere la compagine russa (4’18?007). Vittoria dei Paesi Bassi e ...

