Sette club tra cui il Napoli scrivono alla Serie A | “No ai fondi Subito assegnazione diritti tv”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 marzo 2021) Sport Insider pubblica su Twitter la lettera indirizzata al presidente dellaA, Paolo Dal Pino, e alle altre società dadel massimo campionato. Si tratta di Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio,ed Hellas Verona. Icontestano a Dal Pino di aver partecipato ad un incontro con CVC il 1 marzo scorso, senza avere alcun mandato da parte loro. Ribadiscono la propria contrarierà all’operazionee sottolineano “la necessità di procedere senza indugio all’deiaudiovisivi per il territorio nazionale e per quello internazionale”. Minacciano “legittime pretese risarcitorie” nei confronti di chi dovesse tenere “condotte ostruzionistiche”.TV. Tweet per amanti dei dettagli in ...