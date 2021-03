"Sesso a tre, letto distrutto". Sapete chi è lei? La confessione intimissima (e scandalosa) della "figlia di". Trema la politica (Di domenica 7 marzo 2021) Folgorata dal Sesso a tre. A rivelarlo è Caroline Rose Giuliani, regista 31enne e soprattutto figlia di Rudy Giuliani, ex sindaco sceriffo di New York, uomo forte dei Repubblicani "legge e ordine", avvocato nonché stratega (sfortunato) dell'ultima campagna elettorale del presidente americano Donald Trump. In un articolo-confessione scritto di suo pugno per Vanity Fair edizione Usa, la rampolla mette in imbarazzo cotanto padre snocciolando dettagli molto intimi sulle sue preferenze a letto, definendosi letteralmente "un unicorno". Dichiaratamente bisessuale, fino a qualche tempo fa era monogama, ma quel tipo di relazione, scrive Caroline Giuliani, "non erano favorevoli alla crescita personale e sessuale". Poi l'illuminazione: "Ora capisco che la mia curiosità, l'apertura mentale e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Folgorata dala tre. A rivelarlo è Caroline Rose Giuliani, regista 31enne e soprattuttodi Rudy Giuliani, ex sindaco sceriffo di New York, uomo forte dei Repubblicani "legge e ordine", avvocato nonché stratega (sfortunato) dell'ultima campagna erale del presidente americano Donald Trump. In un articolo-scritto di suo pugno per Vanity Fair edizione Usa, la rampolla mette in imbarazzo cotanto padre snocciolando dettagli molto intimi sulle sue preferenze a, definendosi letteralmente "un unicorno". Dichiaratamente bisessuale, fino a qualche tempo fa era monogama, ma quel tipo di relazione, scrive Caroline Giuliani, "non erano favorevoli alla crescita personale e sessuale". Poi l'illuminazione: "Ora capisco che la mia curiosità, l'apertura mentale e il ...

