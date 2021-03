Serie B | Reggiana-Lecce | le probabili formazioni e le ultime

(Di domenica 7 marzo 2021) Il match valido per la 27a giornata diB vedrà la sfida tra. La squadra di casa si trova al 16^ posto in classifica il piena zona playout. Dovrà quindi provare a strappare una vittoria per uscire dalla zona calda. La squadra di Alvini arriva da una sconfitta e quindi ci sarà voglia di riscatto. La squadra di Corini invece vuole mantenersi nella zona playoff e sognare nella promozione diretta tramite il secondo posto che dista soli cinque punti. Ilarriva invece da due pareggi consecutivi ottenuti da contro il Pescara prima e la Virtus Entella nell’ultima giornata. Ecco leda, lee la diretta tv della partita. Le...

Ladi Alvini e il Lecce di Corini si incontrano nella 27a giornata diB . Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.00 di domenica ......questa sera sul campo dellaè pronto a far tornare insieme dal 1' la coppia di attaccanti formata da Coda e Stepinski. Per la sfida valevole per la 27esima giornata del campionato diB,...Nella 27^ giornata di Serie B si giocherà il match tra Reggiana-Lecce: le probabili formazioni, la diretta tv e le ultime dal match di Serie B ...Fu pesante, pesantissimo, anche se la Reggiana seppe poi rialzare la china con due vittorie e un pari nelle successive tre gare. Ad arbitrare la sfida sarà Alberto Santoro di Messina, gli assistenti s ...