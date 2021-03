Serie A, Verona-Milan 0-1, Fiorentina-Parma 1-1, Crotone-Torino 1-0 (LIVE). Vince la Roma (Di domenica 7 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 7 marzo 2021. Apre la Roma, chiude il Napoli. Milan a Verona. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 7 marzo 2021. Giornata aperta dal successo per 1-0 della Roma sul Genoa: decide un colpo di testa di Mancini. Serie A, i risultati di domenica 7 marzo Di seguito i risultati di Serie A di domenica 7 marzo 2021, sfide valide per la ventiseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Roma-Genoa 1-0Crotone-Torino 1-0Fiorentina-Parma 1-1Verona-Milan 0-1Sampdoria-Cagliari (ore 18)Napoli-Bologna (ore ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021)A, il programma e i risultati di domenica 7 marzo 2021. Apre la, chiude il Napoli.A, il programma e i risultati di domenica 7 marzo 2021. Giornata aperta dal successo per 1-0 dellasul Genoa: decide un colpo di testa di Mancini.A, i risultati di domenica 7 marzo Di seguito i risultati diA di domenica 7 marzo 2021, sfide valide per la ventiseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Genoa 1-01-01-10-1Sampdoria-Cagliari (ore 18)Napoli-Bologna (ore ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Hellas Verona-Milan, formazioni ufficiali: Pioli con la trequarti inedita. Théo nemmeno in panchina - CalcioIN : Serie A: Roma-Verona decisa da un gol di Mancini - Leonidas_1886 : Il Verona penso non abbia fatto ancora 2 passaggi di fila giusti Ehh ma il Verona è una grande squadra Juric è il m… - CRMassimo7 : Il verona oramai ha fatto la partita della vita...(quella contro la juve..) ora può anche andare in serie B, e me l… -