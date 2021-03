Serie A, super Insigne trascina il Napoli: il Bologna va ko (Di domenica 7 marzo 2021) Il Napoli riparte dopo il pari show di metà settimana con il Sassuolo, gli uomini di Gattuso battono 3-1 allo stadio Maradona un bel Bologna. A trascinare i partenopei è un super Insigne che mette a segno una gran doppietta utile a sbarazzarsi della squadra di Mihajlovic che gioca comunque una buona partita. Ai felsinei non basta il gol di Soriano, mentre l'altro gol del Napoli è di Osimhen. Bella gara giocata dagli ospiti ma il Napoli si mostra più concreto e rabbioso, anche il risultato è troppo severo per quanto mostrato dalla banda Mihajlovic.Marcatori: 8?, 77? Insigne (N), 66? Osimhen (N), 74? Soriano (B)Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22? Hysaj); Fabian, Demme, Zielinski (79? Mario Rui); ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Ilriparte dopo il pari show di metà settimana con il Sassuolo, gli uomini di Gattuso battono 3-1 allo stadio Maradona un bel. Are i partenopei è unche mette a segno una gran doppietta utile a sbarazzarsi della squadra di Mihajlovic che gioca comunque una buona partita. Ai felsinei non basta il gol di Soriano, mentre l'altro gol delè di Osimhen. Bella gara giocata dagli ospiti ma ilsi mostra più concreto e rabbioso, anche il risultato è troppo severo per quanto mostrato dalla banda Mihajlovic.Marcatori: 8?, 77?(N), 66? Osimhen (N), 74? Soriano (B)(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22? Hysaj); Fabian, Demme, Zielinski (79? Mario Rui); ...

Advertising

ItaSportPress : Serie A, super Insigne trascina il Napoli: il Bologna va ko - - biancavschiller : @marco_heffler @1_nome_a_caso L’intelligenza. Per non parlare di Irene. The Queen proprio. Ah, che super serie. - Murogiapponese : ???????)anime e manga) Dragon Ball Super - la serie anime ritorna su Italia 2 .net - SaverioMarafiot : RT @SaverioMarafiot: Crotone 4-2 Torino | Super Simy, poker Crotone al Torino | Serie A TIM - fillippolabua : Raga un progetto in mente io ho voglia di vedermi tante serie tokusatsu in queste settimane li dovrei incominciare… -