Serie A | le probabili formazioni della 26 ma giornata

(Di domenica 7 marzo 2021) Dopo gli anticipi del sabato, ben sei partite nella domenica26.madiA. Si parte alle 12:30 con Roma-Genoa: tutte leA. Il sabato di campionato ha regalato gioie per i colori bianconeri: la Juventus batte la Lazio per 3-1, l’Udinese regola 2-0 il Sassuolo. Mentre lo scontro salvezza tra Spezia e Benevento è terminato 1-1. Oggi altre 6 partite in una domenica che può dire molto tra salvezza e zona Europa, in attesa del big-match tra Inter e Atalanta di lunedì che chiuderà la 26.ma. ROMA-GENOA Lunch-match allo stadio Olimpico dove i giallorossi di Fonseca vogliono tenere il passoJuventus e cercare di rosicchiare punti ...

Il Genoa arriva a Roma dopo aver tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 21 gare esterne. Roma, torna Smalling.