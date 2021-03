Serena Sileoni nello staff dei consiglieri particolari del premier Draghi (Di domenica 7 marzo 2021) Simona Genovese, Serena Sileoni, Alessandro Aresu: lo staff di Palazzo Chigi si arricchisce di tre nuovi consiglieri. Come anticipato dal Foglio, lavoreranno con Antonio Funiciello, il capo di Gabinetto del premier Mario Draghi, anche se la nomina non sarebbe ancora stata formalizzata. Genovese aveva già lavorato a Palazzo Chigi con Gentiloni ed è stata capo della segreteria tecnica del sottosegretario all’editoria Martella. Sileoni insegna Diritto costituzionale dell’economia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è vicedirettore generale dell’istituto Bruno Leoni. Aresu è stato in passato consulente di vari ministeri e prima dell’incarico a Chigi era direttore degli investimenti Deep Tech della Fondazione ENEA Tech e direttore scientifico della Scuola di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Simona Genovese,, Alessandro Aresu: lodi Palazzo Chigi si arricchisce di tre nuovi. Come anticipato dal Foglio, lavoreranno con Antonio Funiciello, il capo di Gabinetto delMario, anche se la nomina non sarebbe ancora stata formalizzata. Genovese aveva già lavorato a Palazzo Chigi con Gentiloni ed è stata capo della segreteria tecnica del sottosegretario all’editoria Martella.insegna Diritto costituzionale dell’economia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è vicedirettore generale dell’istituto Bruno Leoni. Aresu è stato in passato consulente di vari ministeri e prima dell’incarico a Chigi era direttore degli investimenti Deep Tech della Fondazione ENEA Tech e direttore scientifico della Scuola di ...

