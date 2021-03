Selvaggia Lucarelli attacca la Monsè per le foto su Instagram: «Fermate lei e Barbara D’Urso» (Di domenica 7 marzo 2021) La foto di Maria Monsè in costume ridottissimo, abbracciata alla figlia 14enne scatena l’ira di Selvaggia Lucarelli. «Qualcuno dovrebbe fermare questa donna anziché invitarla in tv con la figlia 14enne, che non ha colpe. Capito Barbara D’Urso?», scrive la giornalista del Fatto quotidiano in una delle sue Instagram Stories, condividendo lo scatto. L’accusa è quella di dare troppo spazio alla Monsè, spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso su Canale 5. Lucarelli: «Qualcosa di profondamente disturbante» «C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo», ha aggiunto poi la Lucarelli, in una delle Instagram Stories successive. «E per “questo” – scrive ancora ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) Ladi Mariain costume ridottissimo, abbracciata alla figlia 14enne scatena l’ira di. «Qualcuno dovrebbe fermare questa donna anziché invitarla in tv con la figlia 14enne, che non ha colpe. Capito?», scrive la giornalista del Fatto quotidiano in una delle sueStories, condividendo lo scatto. L’accusa è quella di dare troppo spazio alla, spesso ospite dei programmi disu Canale 5.: «Qualcosa di profondamente disturbante» «C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo», ha aggiunto poi la, in una delleStories successive. «E per “questo” – scrive ancora ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho… - stanzaselvaggia : Manuel, Damiano. Amarli è una fatica. - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - RuttosportI : @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli voto 0 - Giuseppe_Pas7 : @FootballAndDre1 Guarda tu che devo dare ragione pure a selvaggia lucarelli -