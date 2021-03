Sei milioni di studenti a casa da lunedì, ma si rischia la dad per 9 alunni su 10 (Di domenica 7 marzo 2021) Nella giornata di lunedì quasi sei milioni di studenti non torneranno sui banchi ma si troveranno di nuovo in dad (didattica a distanza). Sarà così per tutti i ragazzi delle zone rosse ma anche per quelli in cui i Presidenti di regione o i sindaci decideranno restrizioni locali alla presenza in aula. Restano esclusi circa 200 mila L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 7 marzo 2021) Nella giornata diquasi seidinon torneranno sui banchi ma si troveranno di nuovo in dad (didattica a distanza). Sarà così per tutti i ragazzi delle zone rosse ma anche per quelli in cui i Presidenti di regione o i sindaci decideranno restrizioni locali alla presenza in aula. Restano esclusi circa 200 mila L'articolo NewNotizie.it.

