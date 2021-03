Sea of Thieves Guida: Come completare le missioni Old Sailor Isle (Di domenica 7 marzo 2021) Se state giocando a Sea of Thieves, uno dei migliori metodi per livellare velocemente nel Plunder Pass è quello di completare le missioni, tra queste ve ne sono alcune legate a delle attività da svolgere sull’Old Sailor Isle. Come completare le missioni dell’Old Sailor Isle in Sea of Thieves L’isola in questione non si trova nè in Avventura nè in Arena, quindi Come fare per trovarla? La Old Sailor Isle è l’isola del Tutorial, per accedervi vi basterà avviare una nuova partita se è la prima volta che giocate oppure lanciare il viaggio inaugurale dal menu principale. Una volta sull’isola non dovete far altro che procedere Come ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 7 marzo 2021) Se state giocando a Sea of, uno dei migliori metodi per livellare velocemente nel Plunder Pass è quello dile, tra queste ve ne sono alcune legate a delle attività da svolgere sull’Oldledell’Oldin Sea ofL’isola in questione non si trova nè in Avventura nè in Arena, quindifare per trovarla? La Oldè l’isola del Tutorial, per accedervi vi basterà avviare una nuova partita se è la prima volta che giocate oppure lanciare il viaggio inaugurale dal menu principale. Una volta sull’isola non dovete far altro che procedere...

