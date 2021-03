Se tocchi il reddito di cittadinanza fai la fine di Falcone Mario Draghi | spunta questa telefonata inquietante | Audio

(Di domenica 7 marzo 2021) “Noi veniamo a Roma, nonildiperché siamo un migliaio di persone. Lui fa lache ha fatto, non lo tocca”. È questo uno dei passaggi principali dell'registrata dal MovimentoPresidente. Intorno alle 12.27 di oggi, domenica 7 marzo, la portavoce Daria Cascarano ha ricevuto “unadal contenuto altamente minaccioso nei confronti di”, come dimostrato all'Adnkronos che ha pubblicato anche l'di tale chiamata. Uno sconosciuto con evidente accento siciliano pensava di rivolgersi direttamente al nuovo premier, invece gli ha riposto la portavoce del Movimento: “No, questo non è il numero del ...

il Giornale

Sconosciuto: "Noi veniamo a Roma, e nonildi cittadinanza, perché siamo un migliaio di persone, che non lo tocca...". Portavoce movimento: "Ma lei chi è?" Sconosciuto: "Lui fa la fine ......sua messa a"per il turismo", c'è dentro la riforma strutturale del fisco che non può essere il mettere o togliere questo o quel balzello ma che ha bisogno di un pensiero totale che ne..."Draghi non tocchi il reddito di cittadinanza o finisce come Falcone", le minacce al telefono sono arrivate nel corso della mattinata di oggi ...Un invito a 'non toccare il Reddito di cittadinanza', altrimenti Draghi 'fa la fine che ha fatto Falcone'. Questa, apprende l'Adnkronos, la minaccia giunta via telefono al 'Movimento Draghi Presidente ...