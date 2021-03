Se (anche) il governo Draghi dimentica lo sport… (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar – A distanza di settimane dal giuramento dei ministri, il nuovo governo non ha ancora incaricato alcuna figura per la gestione della complessa situazione in cui versa il settore sportivo. All’eliminazione del ministero dello Sport ha fatto seguito l’annuncio di voler delegare alla materia un sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ad oggi, tuttavia, (ancora) assente. anche lo sport è rimasto a secco (e senza indennizzi) Al fine di ottenere adeguata ripartenza del tessuto economico italiano servirà aiutare e rilanciare anche il settore dello sport. Una fonte non solo di salute, ma anche di ricchezza. Nel nel 2020 circa il 70% (8,5 mld) del fatturato 2019 (12 mld) è andato perso per i 100mila centri sportivi del nostro territorio. Inoltre, le chiusure che si prospettano per l’anno in corso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar – A distanza di settimane dal giuramento dei ministri, il nuovonon ha ancora incaricato alcuna figura per la gestione della complessa situazione in cui versa il settore sportivo. All’eliminazione del ministero dello Sport ha fatto seguito l’annuncio di voler delegare alla materia un sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ad oggi, tuttavia, (ancora) assente.lo sport è rimasto a secco (e senza indennizzi) Al fine di ottenere adeguata ripartenza del tessuto economico italiano servirà aiutare e rilanciareil settore dello sport. Una fonte non solo di salute, madi ricchezza. Nel nel 2020 circa il 70% (8,5 mld) del fatturato 2019 (12 mld) è andato perso per i 100mila centri sportivi del nostro territorio. Inoltre, le chiusure che si prospettano per l’anno in corso ...

