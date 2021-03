Scuole in Campania, con la zona rossa si prolunga la didattica a distanza (Di domenica 7 marzo 2021) In Campania già prima della classificazione in zona rossa, le Scuole erano chiuse e dunque in dad sulla base di un’ordinanza del Presidente della Regione De Luca. Cosa cambia dunque con l’arrivo della zona rossa da domani? I contagi del Coronavirus hanno ripreso a correre, soprattuto a causa delle varianti, e così nelle case di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Ingià prima della classificazione in, leerano chiuse e dunque in dad sulla base di un’ordinanza del Presidente della Regione De Luca. Cosa cambia dunque con l’arrivo dellada domani? I contagi del Coronavirus hanno ripreso a correre, soprattuto a causa delle varianti, e così nelle case di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

