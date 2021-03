Scuole chiuse nelle zone rosse. Da lunedì 5,7 milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa. Ma a breve potrebbero essere molti di più (Di domenica 7 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo 5,7 milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa. Tra questi, ben 200 mila alunni con disabilità, i due terzi del totale. Ma tra pochi giorni potrebbero essere molti di più gli studenti costretti alla didattica a distanza. Se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza dove vi siano più di 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. E’ la conseguenza di quanto disposto dal nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo, che prevede Scuole chiuse nelle zone rosse e possibilità per i governatori di chiuderle in quelle arancioni e gialle. E Tuttoscuola, prendendo a riferimento gli ultimi dati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Da8 marzo 5,7dileda. Tra questi, ben 200 mila alunni con disabilità, i due terzi del totale. Ma tra pochi giornidi più glicostretti alla didattica a distanza. Se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza dove vi siano più di 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. E’ la conseguenza di quanto disposto dal nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo, che prevedee possibilità per i governatori di chiuderle in quelle arancioni e gialle. E Tuttoscuola, prendendo a riferimento gli ultimi dati ...

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - petergomezblog : Coronavirus, il Cts: “Necessarie misure più dure con scuole chiuse”. E suggerisce la zona rossa automatica se sale… - epanuccio : Scuole chiuse:?mio figlio dove lo lascio? Ecco chi può fare lezione in aula nelle zone rosse e arancione scuro - Il… - fraumax : Scuole chiuse e porti aperti, chi se ne frega di Sanremo -