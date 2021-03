Scuola: sei milioni di studenti a casa da oggi. Ma Dad vicina per 9 su 10 (Di lunedì 8 marzo 2021) Quasi sei milioni di studenti dall'8 marzo saranno a casa a seguire le lezioni con la didattica a distanza. Ma secondo una proiezione potrebbero diventare molti di più : 9 studenti italiani su 10 . ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Quasi seididall'8 marzo saranno aa seguire le lezioni con la didattica a distanza. Ma secondo una proiezione potrebbero diventare molti di più : 9italiani su 10 . ...

Advertising

Viviana9345 : RT @morphtojade: Oggi Twitter mi ha insegnato che se sei ricco non puoi avere l’ansia e che se sei fan di Tommaso e ti piacciono anche Achi… - danj4k : @blaufn @manuelmanusia @GabryIT_ @fusa99199102 @xpjamz @steelixfnbr Caro l'unico futuro te lo garantisce una commun… - UomoZucca : RT @k_arsenale: Scuola - Fissato per il 22 Ottobre il concorso straordinario che permetterà ai precari di entrare in ruolo. Si articolerà i… - Vittori80748484 : Vieni a fare scuola di educazione cara la nostra piccola, grande guerriera! Il mondo ha solo che da imparare da te!… - Ilaria592548782 : RT @morphtojade: Oggi Twitter mi ha insegnato che se sei ricco non puoi avere l’ansia e che se sei fan di Tommaso e ti piacciono anche Achi… -