Scuola, da oggi 6 milioni di studenti in dad. Regioni in ordine sparso sulle chiusure (Di domenica 7 marzo 2021) Nella gialla Calabria tutte le scuole chiuse malgrado un'incidenza dei contagi bassa. Nell’arancione Trentino scuole aperte malgrado un’incidenza alta. In Abruzzo scuole dell'infanzia aperte anche nelle zone rosse locali istituite dalla Regione nonostante il Dpcm ne imponga la chiusura Leggi su ilsole24ore (Di domenica 7 marzo 2021) Nella gialla Calabria tutte le scuole chiuse malgrado un'incidenza dei contagi bassa. Nell’arancione Trentino scuole aperte malgrado un’incidenza alta. In Abruzzo scuole dell'infanzia aperte anche nelle zone rosse locali istituite dalla Regione nonostante il Dpcm ne imponga la chiusura

Advertising

Corriere : Scuola, da oggi 5,7 milioni di studenti a casa: le chiusure regione per regione - Corriere : Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti a casa: le chiusure regione per regione - myrtamerlino : Ieri un uomo solo al microfono, oggi due Ministri. Ma oltre questo cos'è cambiato? I #dpcm sono rimasti, i colori a… - onedsvoices_ : io oggi rientro a scuola, voi? - Alberto56647059 : Oggi sono con gli studenti lombardi che alle 15 saranno sotto il palazzo della Regione Lombardia per far sentire la… -