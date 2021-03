Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti rimangono a casa. Nei prossimi giorni finiranno in dad nove alunni su dieci (Di domenica 7 marzo 2021) nove studenti italiani su dieci rischiano di tornare alla didattica a distanza già dalla prossima settimana. Il dato emerge da un’analisi di TuttoScuola, supportata dai dati della Fondazione Gimbe, secondo la quale durante questa settimana il 90,1% degli 8,5 milioni di alunni delle scuole statali e paritarie dovrà tornare alla didattica a distanza, come previsto dal nuovo Dpcm, a causa della nuova impennata di contagi che ha colpito gran parte del territorio italiano. Si tratta di oltre 7,6 milioni di studenti che potrebbero non recarsi più nelle scuole che da lunedì 7 marzo dovranno essere chiuse nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100mila abitanti. Da lunedì, intanto, i ragazzi che seguiranno le lezioni da casa saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)italiani surischiano di tornare alla didattica a distanza già dalla prossima settimana. Il dato emerge da un’analisi di Tutto, supportata dai dati della Fondazione Gimbe, secondo la quale durante questa settimana il 90,1% degli 8,5didelle scuole statali e paritarie dovrà tornare alla didattica a distanza, come previsto dal nuovo Dpcm, a causa della nuova impennata di contagi che ha colpito gran parte del territorio italiano. Si tratta di oltre 7,6diche potrebbero non recarsi più nelle scuole che da lunedì 7 marzo dovranno essere chiuse nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100mila abitanti. Da lunedì, intanto, i ragazzi che seguiranno le lezioni dasaranno ...

Advertising

albertoangela : A Varanasi, grande centro di pellegrinaggio in #India, un intraprendente giovane professore ha istituito una scuola… - dietnam : Domani, non potendoli portare a scuola, porteremo i nostri figli a messa. Speriamo possano tenerli fino a metà pomeriggio. - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti rimangono a casa. Nei prossimi giorni finiranno in dad nove alunni su dieci… - fattoquotidiano : Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti rimangono a casa. Nei prossimi giorni finiranno in dad nove alunni su die… - Davide57208967 : @Corriere Si...?????? La rivoluzione di sto c... Ahahah Non sapete nemmeno cos'e' una rivoluzione lol su a casa ora… -