(Di domenica 7 marzo 2021) Lunedì nero per i. Per la giornata di domani, sono in programma due scioperi di 24 ore: il primo indetto da Cubnell’ambito dellogenerale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalla Confederazione unitaria di base; il secondo voluto da Cobas Lavoro privato nell’ ambito dellogenerale di 24 ore di tutto il lavoro del settore privato.il trasporto pubblico lunedì 8si ferma. Come rende noto l’Atac, loriguarderà bus, filobus,politana e ferrovie regionali-Lido, Termini-Centocelle e ...

Advertising

baratto_m : RT @Corriere: Sciopero trasporti lunedì 8 marzo 2021: treni e mezzi Atm a rischio - CorriereCitta : Sciopero trasporti Roma 8 marzo 2021: autobus, metro e tram a rischio. Ecco tutte le info - Italia_Notizie : Domani lo sciopero dei trasporti: treni e mezzi Atm a rischio a Milano - Corriere : Sciopero trasporti lunedì 8 marzo 2021: treni e mezzi Atm a rischio - MilanoSpia : Sciopero trasporti lunedì 8 marzo 2021: treni e mezzi Atm a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero trasporti

ArgomentiLeggi anche Covid Roma, folla nelle zone della movida: chiusure e multeROMA " Lunedi' 8 marzo, a Roma, trasporto pubblico a rischio per gli scioperi generali di 24 ore proclamati dai sindacati Cube Cobas Lavoro Privato. L'agitazione interessera' la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma - Lido, Termini - Centocelle, Roma - Civitacastellana - Viterbo) e i bus ...Garantiti, domenica sera, i treni in partenza entro le 21 (che arrivano a destinazione finale entro le 22). Atm: «Possibili corse cancellate o in ritardo». A Milano metrò a rischio dalle 18 al termine ...Per Bologna in zona rossa l’8 marzo, domani, si annuncia una giornata di sciopero (femminista) anche nei trasporti. Lo segnala Tper, facendo il punto sui disagi attesi per l’astensione dal lavoro proc ...