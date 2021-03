Sciopero dei trasporti, possibili disagi a Milano e Roma (Di domenica 7 marzo 2021) Sciopero dei trasporti di lunedì 8 marzo 2021. possibili disagi sia a Milano che a Roma. Roma – Sciopero dei trasporti di lunedì 8 marzo 2021. Come ogni anno, i sindacati hanno proclamato una agitazione in concomitanza con la Festa delle Donne. Nonostante la pandemia e l’invito a garantire i trasporti anche per garantire il distanziamento, i mezzi pubblici si fermeranno ancora una volta in diverse città. possibili disagi anche a Milano e a Roma. Sciopero dei trasporti a Milano Lo Sciopero dei trasporti in Lombardia inizierà alle 21 di domenica 7 marzo e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021)deidi lunedì 8 marzo 2021.sia ache adeidi lunedì 8 marzo 2021. Come ogni anno, i sindacati hanno proclamato una agitazione in concomitanza con la Festa delle Donne. Nonostante la pandemia e l’invito a garantire ianche per garantire il distanziamento, i mezzi pubblici si fermeranno ancora una volta in diverse città.anche ae adeiLodeiin Lombardia inizierà alle 21 di domenica 7 marzo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dei Sciopero trasporti: da stasera treni a singhiozzo ... Dalle ore 21.00 di domenica 7 alle ore 21.00 di lunedì 8 marzo 2021 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane. Non sono previste modifiche alla circolazione dei ...

SINALP: l'8 Marzo il Progetto Zero Molestie e l'eguaglianza di genere ... quando per la prima volta le camiciaie Newyorkesi diedero vita ad uno sciopero per rivendicare ... ha sempre posto la massima attenzione alla difesa dei diritti delle donne e dell'eguaglianza sociale ...

Sciopero dei trasporti in Lombardia: dalle 21 di stasera fino alle 21 di domani si fermano Trenord e i mezzi… Il Fatto Quotidiano Trenord, da domenica sera sciopero di 24 ore Si profila un lunedì difficile per i pendolari di Trenord. Alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale che potrà coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo di Trenord dalle ore ...

Non una di meno, l'8 marzo in piazza per la scuola Lunedì 8 marzo, giorno della Festa della Donna, il collettivo Non una di meno, oltre alla performance collettiva in programma alle 17.30 in piazza Matteotti e allo sciopero femminista e transfemminist ...

