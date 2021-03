Sciopero dei trasporti in Lombardia: dalle 21 di stasera fino alle 21 di domani si fermano Trenord e i mezzi Atm (Di domenica 7 marzo 2021) dalle 21 di oggi, domenica 7 marzo, e per tutto lunedì 8 marzo si fermano i mezzi in Lombardia. Lo Sciopero, voluto dai sindacati Confederazione unitaria di base (Cub), Sgb, Cobas e Usb Lavoro Privato, riguarderà treni e mezzi pubblici di tutta la regione, con conseguenti disagi per i pendolari. Il servizio ferroviario della Lombardia è a rischio stop dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani. Trenord informa in una nota che oggi potranno viaggiare solo i treni con partenza entro le 21 e arrivo entro le 22, mentre per lunedì 8 marzo quelli che partono dalle 6 alle 9 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)21 di oggi, domenica 7 marzo, e per tutto lunedì 8 marzo siin. Lo, voluto dai sindacati Confederazione unitaria di base (Cub), Sgb, Cobas e Usb Lavoro Privato, riguarderà treni epubblici di tutta la regione, con conseguenti disagi per i pendolari. Il servizio ferroviario dellaè a rischio stop21 di oggi21 diinforma in una nota che oggi potranno viaggiare solo i treni con partenza entro le 21 e arrivo entro le 22, mentre per lunedì 8 marzo quelli che partono9 e ...

