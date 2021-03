Sci | Marta Bassino vince la Coppa di gigante

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) -ladel Mondo di, è la quarta azzurra a riuscirsi dopo Deborah Compagnoni, Denise Karbon e Federica Brignone. Alla 25enne piemontese basta il quarto posto in 2'17"62 nella gara di Jasna per aggiudicarsi ladi specialità. Sulle nevi slovacche are è la sciatrice di casa Petra Vlhova (2'16"66), davanti alla neozelandese Alica Robinson (2'16"82) e alla statunitense Mikaela Shiffrin. Sesto posto per Brignone (2'18"09). Nelladichiude con 510 punti davanti alla francese Tessa Worley (362) e alla svizzera Michelle Gisin (344).