Sci, grande Bassino: quarta nel gigante di Jasna e la coppa del Mondo di specialità è sua (Di domenica 7 marzo 2021) Marta Bassino, 25enne dell’Esercito, è la quarta italiana della storia ad aggiudicarsi la coppa del Mondo di gigante, dopo Deborah Compagnoni nel 1997, Denise Karbon nel 2008 e Federica Brignone lo scorso anno.La vittoria della coppa arriva con una gara di anticipo sul finale della stagione, grazie ad una stagione superlativa per l’azzurra di Borgo San Dalmazzo cominciata con la vittoria di Soelden, proseguita con la vittoria di Courchevel, con il secondo posto di St. Anton, la doppia vittoria di Kranjska Gora e il terzo posto di Kronplatz. Una stagione coi fiocchi che porta l’azzurra a stravincere su avversarie fortissime che nel finale di stagione l’hanno costretta a tirare fuori le unghie per dare il colpo finale. Ed è arrivato, con una gara ordinata, nel gigante di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Marta, 25enne dell’Esercito, è laitaliana della storia ad aggiudicarsi ladeldi, dopo Deborah Compagnoni nel 1997, Denise Karbon nel 2008 e Federica Brignone lo scorso anno.La vittoria dellaarriva con una gara di anticipo sul finale della stagione, grazie ad una stagione superlativa per l’azzurra di Borgo San Dalmazzo cominciata con la vittoria di Soelden, proseguita con la vittoria di Courchevel, con il secondo posto di St. Anton, la doppia vittoria di Kranjska Gora e il terzo posto di Kronplatz. Una stagione coi fiocchi che porta l’azzurra a stravincere su avversarie fortissime che nel finale di stagione l’hanno costretta a tirare fuori le unghie per dare il colpo finale. Ed è arrivato, con una gara ordinata, neldi ...

Advertising

ItaSportPress : Sci, grande Bassino: quarta nel gigante di Jasna e la coppa del Mondo di specialità è sua - - RickyFilips95 : I Norge avevano degli sci clamorosi, a differenza dei russi, in difficoltà con la tenuta in salita. Sasha si è comu… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino vince la Coppa di gigante. “Emozione grande” - #alpino… - TV7Benevento : Sci: Bassino, 'grande gioia, vittoria Coppa vale un anno di lavoro'... - RSIsport : ?????? Grande prova di Marco Odermatt, che domina il super G di Saalbach e si avvicina ad Alexis Pinturault nella clas… -