Sci di fondo | Mondiali Oberstdorf 2021 | Klaebo maestoso | è oro nella 50 km

(Di domenica 7 marzo 2021) Johannesvince l’ottava medaglia d’oro iridata della sua splendida carriera, la quarta aidi sci didi. Dopo il successosprint,sprint a squadre estaffetta, il fuoriclasse norvegese la fa da padrone anche50 chilometri al termine di un testa a testa palpitante con Alexander Bolshunov. Alla fine il russo finisce terzo e in lacrime, consolato dallo stessodopo un contatto negli ultimi metri in cui perde anche un bastoncino. C’è materiale per la giuria, che valuterà la volata nel rettilineo finale tra i due. Alla fine Emil Iversen, alle spalle dei due litiganti, conquista l’argento. SportFace.

