Sci | CdM | Marta Bassino vince la Coppa di gigante

(Di domenica 7 marzo 2021) Jasna, 7 mar. - (Adnkronos) -ladel Mondo di, è la quarta azzurra a riuscirsi dopo Deborah Compagnoni, Denise Karbon e Federica Brignone. Alla 25enne piemontese basta il quarto posto in 2'17"62 nella gara di Jasna per aggiudicarsi ladi specialità. Sulle nevi slovacche are è la sciatrice di casa Petra Vlhova (2'16"66), davanti alla neozelandese Alica Robinson (2'16"82) e alla statunitense Mikaela Shiffrin. Sesto posto per Brignone (2'18"09). Nelladichiude con 510 punti davanti alla francese Tessa Worley (362) e alla svizzera Michelle Gisin (344).

Il superG didi Saalbach - Hinterglemm è stato vinto in 1.23.59 dallo svizzero Marco Odermatt, gran talento polivalente di 23 anni al suo terzo successo. Secondo a sorpresa, e suo primo podio, il francese ...La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.08.35 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante didi Jasna. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 1.08.51 e terza la polacca Maryna Gasienica - Daniel in 1.08.79. Quinta, nella gara che potrebbe consegnarle anticipatamente la coppa del mondo di ...Jasna, 7 mar. – (Adnkronos) – Marta Bassino vince la Coppa del Mondo di gigante, è la quarta azzurra a riuscirsi dopo Deborah Compagnoni, Denise Karbon e Federica Brignone. Alla 25enne piemontese ...A Jasna le avversarie dirette arrivano tutte dietro e alla piemontese non serve strafare per vincere la ‘coppetta’ con una gara d’anticipo.