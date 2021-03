Sci alpino, Marta Bassino vince la Coppa di Gigante (Di domenica 7 marzo 2021) Marta Bassino ha vinto la Coppa di Gigante. La piemontese succede alla connazionale Federica Brignone. JASNA (SLOVACCHIA) – Marta Bassino ha vinto la Coppa di Gigante. Dopo l’oro mondiale nel Parallelo a Cortina, il 2021 ha regalato alla 25enne di Borgo San Dalmazzo un altro grande successo: il primo posto nella classifica di specialità di Gigante. Una stagione che l’ha vista protagonista sin dalla prima gara. Due vittorie a Kranjska Gora, una a Solden e Courchevel, il secondo posto a St. Anton e il terzo di Kronplatz. Un rullino di marcia perfetto per Marta che ha chiuso definitivamente i giochi a Jasna con il quarto posto. Vittoria a Vlhova davanti a Robinson e Shiffrin. Sesta Brignone, 24eesima Irene Curtoni, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021)ha vinto ladi. La piemontese succede alla connazionale Federica Brignone. JASNA (SLOVACCHIA) –ha vinto ladi. Dopo l’oro mondiale nel Parallelo a Cortina, il 2021 ha regalato alla 25enne di Borgo San Dalmazzo un altro grande successo: il primo posto nella classifica di specialità di. Una stagione che l’ha vista protagonista sin dalla prima gara. Due vittorie a Kranjska Gora, una a Solden e Courchevel, il secondo posto a St. Anton e il terzo di Kronplatz. Un rullino di marcia perfetto perche ha chiuso definitivamente i giochi a Jasna con il quarto posto. Vittoria a Vlhova davanti a Robinson e Shiffrin. Sesta Brignone, 24eesima Irene Curtoni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Marta Bassino vince la coppa del mondo di Gigante. Colpo Vlhova a Jasna Jasna , 7 marzo 2021 - A Jasna va in scena il penultimo Gigante femminile stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara va a Petra Vlhova , ma l'attenzione è tutta per l'azzurra Marta Bassino , che termina quarta e conquista i punti necessari per vincere la Coppa del Mondo di specialità . La gara ...

Marta Bassino vince la Coppa del Mondo, la cuneese regina nel gigante Marta corona così nel migliore dei modi un'annata che l'ha definitivamente inclusa tra le grandi dello sci alpino. Il più bel regalo per i 25 anni appena festeggiati una settimana fa il 27 febbraio. ...

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist gigante Jasna e superG Saalbach OA Sport Sci: Bassino nella storia. È la quarta italiana a vincere coppa gigante AGI - "È meraviglioso aver vinto questa Coppa del mondo di gigante, in questa stagione ho vissuto tanti momenti emozionanti dentro di me e dentro il mio cuore. Adesso alle finali di Lenzerheide potrò ...

Sci alpino, Bassino: “Sono emozionata: un risultato che racchiude tutta la stagione” Marta Bassino commenta con lacrime di gioia la vittoria della Coppa del mondo di gigante. “E’ un giorno bellissimo, sono davvero emozionata: quando ho realizzato che era uffic ...

