Sassuolo, Boga: «Qui sto bene, l’addio al Chelsea la scelta migliore» (Di domenica 7 marzo 2021) Jeremie Boga ha parlato della sua vita con la maglia del Sassuolo e dell’addio al Chelsea Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, in una intervista ai microfoni di BBC Sport ha parlato della sua esperienza in neroverde e dell’addio al Chelsea. Sassuolo – «Qui sto bene. Fin dal primo momento tutti mi hanno fatto sentire a casa. Ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutto l’ambiente e il mio desiderio è solo quello di fare bene, per me e per la squadra che ha grandi obiettivi. Vi assicuro che è un club molto ambizioso». ADDIO AL Chelsea – «Essere di proprietà del Chelsea ed essere ceduto in prestito è stato frustrante, lo ammetto. Però a quel tempo i giovani non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Jeremieha parlato della sua vita con la maglia dele delalJeremie, esterno del, in una intervista ai microfoni di BBC Sport ha parlato della sua esperienza in neroverde e delal– «Qui sto. Fin dal primo momento tutti mi hanno fatto sentire a casa. Ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutto l’ambiente e il mio desiderio è solo quello di fare, per me e per la squadra che ha grandi obiettivi. Vi assicuro che è un club molto ambizioso». ADDIO AL– «Essere di proprietà deled essere ceduto in prestito è stato frustrante, lo ammetto. Però a quel tempo i giovani non ...

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA CLAMOROSA ADL HA PRONTA LA RIFONDAZIONE, PRONTO IL PRIMO COLPO DI MERCATO. GLI AZZURRI SI RIDIMEN… - CalcioNapoli24 : - Daniele20052013 : Boga: “Al Sassuolo sto bene. Via dal Chelsea scelta migliore per mia carriera. Sulla Nazionale…”… - sscalcionapoli1 : Sassuolo, Boga via a fine stagione: quotazioni in calo dopo stagione deludente #calciomercato - NapoliVertical : @tuttonapoli Magari sto Boga ha fatto solo un exploit e noi perdiamo tempo col Sassuolo inutilmente? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Boga Sassuolo, Boga: "Qui sto bene, l'addio al Chelsea la scelta migliore" Jeremie Boga ha parlato della sua vita con la maglia del Sassuolo e dell'addio al Chelsea Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, in una intervista ai microfoni di BBC Sport ha parlato della sua esperienza in neroverde e dell'addio al Chelsea. SASSUOLO - "Qui sto bene. Fin dal primo momento tutti mi ...

CorrSport - Rivoluzione Sassuolo, via Locatelli a Boga a fine stagione Calciomercato Napoli - Jeremie Boga nel mirino del Napoli . Come riportato dal Corriere dello Sport a fine stagione in casa Sassuolo potrebbe esserci una rivoluzione. Manuel Locatelli, dopo la sua terza stagione in neroverde, ...

19:04 News Allenamento Sassuolo Calcio per l'Udinese: da valutare Boga e Chiriches Sassuolonews.net Sassuolo, Boga: «Qui sto bene, l’addio al Chelsea la scelta migliore» Jeremie Boga ha parlato della sua vita con la maglia del Sassuolo e dell’addio al Chelsea Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, in una intervista ai microfoni di BBC Sport ha parlato della sua esperienz ...

Il Napoli torna su Bogà, a fine stagione sarà addio con il Sassuolo Napoli, torna di moda il nome di Bogà Come riportato dal Corriere dello Sport Jeremie Bogà con ogni probabilità andrà via, tra le possibili destinazioni ...

Jeremieha parlato della sua vita con la maglia dele dell'addio al Chelsea Jeremie, esterno del, in una intervista ai microfoni di BBC Sport ha parlato della sua esperienza in neroverde e dell'addio al Chelsea.- "Qui sto bene. Fin dal primo momento tutti mi ...Calciomercato Napoli - Jeremienel mirino del Napoli . Come riportato dal Corriere dello Sport a fine stagione in casapotrebbe esserci una rivoluzione. Manuel Locatelli, dopo la sua terza stagione in neroverde, ...Jeremie Boga ha parlato della sua vita con la maglia del Sassuolo e dell’addio al Chelsea Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, in una intervista ai microfoni di BBC Sport ha parlato della sua esperienz ...Napoli, torna di moda il nome di Bogà Come riportato dal Corriere dello Sport Jeremie Bogà con ogni probabilità andrà via, tra le possibili destinazioni ...