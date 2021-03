Sanremo, salta l’omaggio a Stefano d’Orazio, Roby Facchinetti amareggiato lo pubblica (Di domenica 7 marzo 2021) Niente omaggio a Stefano d’Orazio a Sanremo, un momento di ricordo e saluto all’artista scomparso a causa del Covid-19, previsto nella fase finale dell’ultima serata del Festival. Una scelta che non è passata inosservata soprattutto a coloro che erano vicini all’artista; tra questi c’è anche Roby Facchinetti che ha voluto condividere su Facebook l’intero testo. Roby Facchinetti: polemica contro il mancato omaggio Un lungo post quello di Roby Facchinetti, che inizia con l‘omaggio a Stefano d’Orazio mai andato in onda, seguito da una lunga critica ad Amadeus e a tutta l’organizzazione del Festival di Sanremo. “Ieri sera sono rimasto sveglio quasi fino alle tre, cari amici, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 marzo 2021) Niente omaggio a, un momento di ricordo e saluto all’artista scomparso a causa del Covid-19, previsto nella fase finale dell’ultima serata del Festival. Una scelta che non è passata inosservata soprattutto a coloro che erano vicini all’artista; tra questi c’è ancheche ha voluto condividere su Facebook l’intero testo.: polemica contro il mancato omaggio Un lungo post quello di, che inizia con l‘omaggio amai andato in onda, seguito da una lunga critica ad Amadeus e a tutta l’organizzazione del Festival di. “Ieri sera sono rimasto sveglio quasi fino alle tre, cari amici, ...

