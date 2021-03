Sanremo, Roby Facchinetti sul mancato tributo a Stefano D’Orazio: «Solo amarezza» (Di domenica 7 marzo 2021) Roby Facchinetti, su Instagram, ha scritto quel che avrebbe dovuto essere. «Cari amici del Festival di Sanremo», ha cominciato, «Cari amici della canzone italiana, ora vorremmo spendere un minuto delle nostre tante, tantissime, infinite ore di diretta per un ricordo davvero doveroso. Basterà un minuto solo, credeteci. Ma proprio dobbiamo onorare la memoria di un grande artista, di un esponente storico della canzone italiana, di un protagonista di questo stesso palco dove ha vinto con Uomini soli, di una persona bella, franca, intelligente, leale. Non possiamo insomma dimenticarci di mandare un applauso a Stefano D’Orazio, che con i Pooh ha rappresentato la stagione più fertile della nostra grande canzone italiana», ha compulsato online Facchinetti, affidando alle virgolette un discorso che avrebbe dovuto essere, e invece non è stato. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) Roby Facchinetti, su Instagram, ha scritto quel che avrebbe dovuto essere. «Cari amici del Festival di Sanremo», ha cominciato, «Cari amici della canzone italiana, ora vorremmo spendere un minuto delle nostre tante, tantissime, infinite ore di diretta per un ricordo davvero doveroso. Basterà un minuto solo, credeteci. Ma proprio dobbiamo onorare la memoria di un grande artista, di un esponente storico della canzone italiana, di un protagonista di questo stesso palco dove ha vinto con Uomini soli, di una persona bella, franca, intelligente, leale. Non possiamo insomma dimenticarci di mandare un applauso a Stefano D’Orazio, che con i Pooh ha rappresentato la stagione più fertile della nostra grande canzone italiana», ha compulsato online Facchinetti, affidando alle virgolette un discorso che avrebbe dovuto essere, e invece non è stato.

