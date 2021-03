Sanremo | polemica su endorsement Ferragni Fedez | “È mia moglie…”

(Di domenica 7 marzo 2021) SANREMO – Una lunga serie di storie per chiedere ai suoi oltre 22 milioni di followers di votare Fedez e Francesca Michielin al Festival di Sanremo nella serata finale. Così Chiara Ferragni ha attirato attorno a sé una nuova valanga di polemiche per un endorsement che ha fatto storcere il naso a più di un telespettatore. Una moltitudine di persone che l’accuserebbe, in pratica, di aver spinto la risalita della canzone – ‘Chiamami per nome’ – in classifica verso il podio e il secondo posto ottenuto.

Lo strapotere social dell'imprenditrice digitale da quasi 23 milioni di follower Chiara Ferragni aiuta il marito Fedez in coppia con Francesca Michielin ad arrivare sul podio (anche se vincono i ...Leggi anche2021, Fedez - Michielin secondi: "Un sogno, che felicità" "Chiara Ferragni ha ... Ma c'è anche chi difende l'imprenditrice digitale: "Non capisco la: non dovrebbe invitare i ..."Direi proprio di sì". Rispondono tutti e quattro in coro Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan alla domanda sulla loro partecipazione alla prossima edizione dell'Eurovision. I Maneskin, vincitori di San ...I Maneskin dopo la vittoria a Sanremo 2021: «Felici del feedback di Roma ... non te lo godi proprio per niente». Fedez risponde alla polemica sul televoto: «Chiara Ferragni è mia moglie, cosa vi ...