Sanremo | nessun omaggio a Stefano D’Orazio | il duro sfogo di Francesco Facchinetti

Il mancato omaggio a Stefano D'Orazio risuona tra i profili social di chi prova dolore perché a Sanremo 2021 non c'è stato per lui lo spazio annunciato. E' Francesco Facchinetti commentare dopo la rabbia di suo padre Roby, ma non è l'unico. Stefano D'Orazio per lui era zio Sdo ma era anche uno dei musicisti più amati, il batterista dei Pooh, l'artista che ci ha fatto emozionare troppe volte per non essere nominato, ricordato, applaudito al festival di Sanremo. Si parla di totale disinteresse, di menefreghismo, comprensibile la delusione, non c'è dubbio che Amadeus abbia commesso un errore e ha già chiesto scusa, sincero ha spiegato cosa è accaduto. "Caro zio Sdo, mi dicono che a Sanremo si sono dimenticati di ...

