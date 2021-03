Sanremo | Mulè | ‘disastro annunciato | andava rinviato’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Da capogruppo in commissione di Vigilanza Rai insieme ai colleghi di Forza Italia avevamo avanzato la proposta di rinviare il Festival didi qualche mese perché, altrimenti, avremmo dovuto scontare un fallimento sia in termini di ascolti per la Rai che in termini di perdite economiche per albergatori, commercianti e ristoratori liguri. Oggi, amaramente, facciamo i conti con un disastro: il crollo dello share di oltre 7 punti nella serata finale ricadrà pesantemente sui ricavi pubblicitari, parametrati ovviamente sulla percentuale di ascolti dell’anno precedente”. Lo afferma Giorgio, ora sottosegretario dalla Difesa, deputato di Forza Italia eletto nel collegio di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.