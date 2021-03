Sanremo | Maneskin trionfano al Festival Amadeus | ha vinto il rock Secondi Fedez-Michielin grazie ad appello social della Ferragni?

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 7 marzo 2021) La 71esima edizione deldi, targato per l'ultima volta dae Fiorello, consacra ivincitorikermesse sanremese. "consacra il", affermaannunciando i vincitori. Lacrime sul palco dell'Ariston per la band, alla sua prima partecipazione, aldi.Un'edizione storica, tormentata, difficile, una sfida epocale, nel segno del Covid. Un'edizione che ha visto per la prima volta nella storia il Teatro Ariston senza pubblico. Nessun evento collaterale, niente Casa, pochi i fan in strada, artisti e staff blindato, sottoposti a tampone ogni giorno. E subito si è verificato il primo caso di positività che ha, di fatto, modificato il ...