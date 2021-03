Sanremo | le lacrime dei Maneskin | ‘abbiamo capito che era qualcosa di importante’

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Non siamo degli automi, siamo esseri umani come gli altri, che provano emozioni. Quelle sul palco eranodi gioia: in quel momento ci siamo resi conto che avevamo fattodi importante”. Iraccontano le loro emozioni e spiegano così ledi ieri sul palco nel ricevere il premio più ambito, quello della vittoria al 71mo festival di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In diretta dalla conferenza stampa di2021 di oggi, domenica 7 marzo, Amadeus e i vincitori del ...In diretta dalla conferenza stampa di2021 di oggi, domenica 7 marzo, Amadeus e i vincitori del ...Sul palco di Sanremo in questi giorni coesistono e si ... e quindi di «studiare fino alle lacrime, lavorare fino all'indipendenza» e lottare per mantenere i diritti che altre hanno conquistato ...La band parla dopo la vittoria al Festival: "Se si crede in quello che si fa, bisogna andare dritti per la proprio strada" ...