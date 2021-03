Sanremo, la denuncia Codacons: 'Festival a rischio annullamento'. Ecco il motivo (Di domenica 7 marzo 2021) il denuncia un rischio annullamento e spiega che 'vigilerà sull'andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa', per verificare se l'... Leggi su leggo (Di domenica 7 marzo 2021) ilune spiega che 'vigilerà sull'andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa', per verificare se l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Loredana Bertè porta sul palco dell'Ariston la denuncia contro la violenza sulle donne. Durante la sua esibizione h… - moonflovers : io non so ancora nulla e non voglio sapere nulla ma qual è il cazzo di punto di annunciare prima del tempo il vinci… - lucafaccio : Sanremo, la denuncia Codacons: «Festival a rischio annullamento». Ecco il motivo - trashpleaseee : Comunque a me fa ridere il fatto che i boomer insultino chiunque con offese pesanti.E poi dicono che il bullismo è… - alessio_emme : #umbertotozzi a Sanremo ed é subito... canto libero in casa con denuncia dei vicini !!! La storia della bella music… -