Sanremo, il contro-Festival di Morgan su Instagram: Bugo canta, lui lo "zittisce" - (Di domenica 7 marzo 2021) Francesca Galici Continua la disfida tra Morgan e Bugo: durante l'esibizione del concorrente in gara, il cantautore milanese canta su Instagram e silenzia Bugo Morgan non molla la presa su Bugo, concorrente di questa edizione del Festival di Sanremo in solitaria dopo l'esperienza fallimentare in coppia dello scorso anno proprio con il cantautore milanese. Bugo nelle ultime ore si è lamentato con la stampa e con i suoi seguaci per il trattamento ricevuto. In tanti hanno associato Bugo a Morgan anche in questa edizione di Sanremo, insinuando che fosse quest'anno sul palco solo per i fatti noti dello scorso anno.

