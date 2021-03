Sanremo: Ibra regala la maglia del Milan ai due interisti Amadeus e Fiorello (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Vi faccio un regalo, il derby di Sanremo ho vinto io”. Zlatan Ibrahimovic si congeda dalla 71ma edizione del festival di Sanremo a suo modo, con lo stile ironico che ha dimostrato in più di un’occasione di avere durante queste cinque serate di maratona festivaliera. E per concludere degnamente, regala due maglie della sua squadra, il Milan, ai due conduttori accaniti interisti, Amadeus e Fiorello. I due accettano di buon grado, mostrando le maglie – entrambe col numero 21- alle telecamere: “Questa io la metto, la sudo e la metto, la sudo e la metto”, dice sorridendo Fiorello. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Vi faccio un regalo, il derby diho vinto io”. Zlatanhimovic si congeda dalla 71ma edizione del festival dia suo modo, con lo stile ironico che ha dimostrato in più di un’occasione di avere durante queste cinque serate di maratona festivaliera. E per concludere degnamente,due maglie della sua squadra, il, ai due conduttori accaniti. I due accettano di buon grado, mostrando le maglie – entrambe col numero 21- alle telecamere: “Questa io la metto, la sudo e la metto, la sudo e la metto”, dice sorridendo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

