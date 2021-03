Sanremo, i premi speciali: vincono Colapesce Dimartino, Willie Peyote, Madame ed Ermal Meta – Il video (Di domenica 7 marzo 2021) Nella finale del Festival, Colpesce Dimartino con il brano Musica Leggerissima conquistano il premio “Lucio Dalla”. Il titolo è stato assegnato grazie ai voti della Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Seguono gli artisti siciliani Ermal Meta con 12 voti e Annalisa con 8. Il premio della Critica va, invece, a Willie Peyote, in concorso con il brano Mai dire mai (La locura). Il rapper torinese vince il premio intitolato a Mia Martini con 21 voti su 64 testate chiamate a esprimersi. Dietro di lui, Colapesce Dimartino, con 13 preferenze, ed Extraliscio con Davide Toffolo, con 6 voti. Madame conquista il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, grazie ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Nella finale del Festival, Colpescecon il brano Musica Leggerissima conquistano ilo “Lucio Dalla”. Il titolo è stato assegnato grazie ai voti della Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Seguono gli artisti sicilianicon 12 voti e Annalisa con 8. Ilo della Critica va, invece, a, in concorso con il brano Mai dire mai (La locura). Il rapper torinese vince ilo intitolato a Mia Martini con 21 voti su 64 testate chiamate a esprimersi. Dietro di lui,, con 13 preferenze, ed Extraliscio con Davide Toffolo, con 6 voti.conquista ilo “Sergio Bardotti” per il miglior testo, grazie ...

Advertising

fanpage : A Madame va il premio per il miglior testo #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - Manuel_Real_Off : Tutti i premi! ?????? #Sanremo2021 - itapress24 : I #Maneskin vincono #Sanremo2021! Tutti i premi assegnati in questa finale del Festival di #Sanremo ?? #zittiebuoni - infoitcultura : Cosa si vince a Sanremo 2021? Tutti i premi -