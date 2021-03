Sanremo, gli ascolti della finale (a -7% sull’edizione 2020) (Di domenica 7 marzo 2021) Un segno meno è comparso, un’altra volta, accanto ai dati Auditel di Sanremo. Il gran finale del Festival, la vittoria a sorpresa dei Måneskin, Fedez sul podio e l’innamorata ingerenza di Chiara Ferragni sono state seguite da 10,715 milioni di telespettatori, per uno share totale del 53,5%. E il dato, per quanto migliore di quelli ottenuti dalle serate passate, non è bastato a fare dell’ultimo Sanremo un successo. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) Un segno meno è comparso, un’altra volta, accanto ai dati Auditel di Sanremo. Il gran finale del Festival, la vittoria a sorpresa dei Måneskin, Fedez sul podio e l’innamorata ingerenza di Chiara Ferragni sono state seguite da 10,715 milioni di telespettatori, per uno share totale del 53,5%. E il dato, per quanto migliore di quelli ottenuti dalle serate passate, non è bastato a fare dell’ultimo Sanremo un successo.

